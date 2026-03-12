Photo: ヤマダユウス型

しっかり「iPhoneの絵」でした。

新しく登場したiPhone 17eは、昨年のiPhone 16eと同じくレンズ1個というシンプルな構成です。

カメラのスペック的にはiPhone 16eから変わりなく、4800万画素のFusionカメラ搭載。Appleの仕様表を見比べても焦点距離やf値は同じ。

違いがある部分は、ポートレート撮影時のフォーカス機能が17eのみの搭載。また16eは「ツーインワンのカメラシステム」と記載されていますが、17eにはそれがありません。これは言い方だけの問題かな？

まったく同じ絵が出てくるはず

というわけで、16eと17eの写真比較をしていきましょう。ここからは2枚セットで写真を出していきますが、すべて17e→16eの順番です。

17eで撮影

Photo: ヤマダユウス型

16eで撮影

Photo: ヤマダユウス型

メインカメラ（1倍）で撮影したもの。

17eで撮影

Photo: ヤマダユウス型

16eで撮影

Photo: ヤマダユウス型

続けてセンサー切り出しによる2倍望遠で撮影したもの。17eと16eで、画質の違いはほとんど見られませんね。チップがA18からA19に変わっているから、画像処理の味付けも違ってくるかと思ってたけど、そうでもない？

17eで撮影

Photo: ヤマダユウス型

16eで撮影

Photo: ヤマダユウス型

2倍望遠でツバキをマクロっぽく撮影。赤のグラデーションや背景のボケ感もほぼほぼ同じ。

17eで撮影

Photo: ヤマダユウス型

16eで撮影

Photo: ヤマダユウス型

広角で撮影。4800万画素だけあって、精細さもコントラストも望遠より優れていますね。画質的な違いは…見られないかな。

17eで撮影

Photo: ヤマダユウス型

16eで撮影

Photo: ヤマダユウス型

2倍望遠で撮影。日陰の光沢というややホワイトバランスが難しい環境で、ボンネットの色がわずかに異なっています。測光箇所の違いかもしれません。

17eで撮影

Photo: ヤマダユウス型

16eで撮影

Photo: ヤマダユウス型

暖色照明のカフェで撮影。さっきのボンネットもですが、16eは暗所でホワイトバランスを黄色に寄せがちな印象ですね。

ポートレート撮影は、17eが一歩リード

お次はポートレート撮影をチェック。ここは写真も編集機能も違いがある点です。

17eで撮影

Photo: ヤマダユウス型

16eで撮影

Photo: ヤマダユウス型

17eの方が明らかにボケが大きいですよね。17eのポートレート撮影は「フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレート」となっており、16eにはなかったフォーカスという言葉が追加されました。

Screenshot: ヤマダユウス型

それにより可能となったのが、被写体を選んでの被写界深度調整。下部の編集タブを見比べても、17eには「ポートレート」という項目が追加されています。

ちなみにこの写真を撮影する際、17eはカップを被写体として認識してくれましたが、16eは認識しませんでした。16eは人物もしくは顔しか認識できないようです。

同じだけど進化してるよ

Photo: ヤマダユウス型

まとめると、16eと17eのカメラ機能はほとんど同じ。17eはホワイトバランスがより安定し、ポートレート撮影でフォーカス機能が使えるようになった、という感じでしょうか。

あとは当たり前ですが、17eの方がカメラ起動などの動作が軽快でした。スペックで見ると微差ではありますが、撮影体験としては「16eとはちょっと違うかも」と感じられましたね。ほんっとに微差ですけど！