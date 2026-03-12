春っぽさ120点♡【スタバ】の「新商品」が気になるぅぅぅ！

【スターバックス】に、春の訪れを感じさせるスイーツが仲間入りしました。目で見ても楽しめて、ティータイムやランチタイムを華やかに彩ってくれそうです。今回は、今の時期にしか出会えない新商品をご紹介します。

華やかに香る！ なめらかな口どけの「アールグレイバスクチーズケーキ」

筆者もすでにリピートした、紅茶の香りが豊かに広がるケーキ。クリーミーでなめらかな舌触りの生地は、アールグレイの華やかな風味を引き立ててくれる贅沢な仕上がりになっています。重すぎず、程よい甘みを楽しめるため、午後のリフレッシュタイムにもぴったりの一品と言えそうです。

彩り鮮やか！「桜抹茶ドーナツ」で和と洋のハーモニーを楽しむ

季節限定のドーナツには、桜をイメージしたピンク × 抹茶色のコーティングが施されており、見た目からも春の気分を盛り上げてくれます。実食した@megumiko_maniaさんによると「ふわふわすぎず固すぎない、ちょうどいい柔らかさ」とのこと。お気に入りのドリンクと一緒に味わってみて。

writer：内山友里