元TBSでフリーアナウンサーの青木裕子が12日、自身のインスタグラムを更新。髪を短くしたことを明かした。



【写真】肩まで伸びてた髪がボブ風に ホントは「伸ばしたい」絶妙なカット

「髪を切りました。」と記した青木アナだが、続けたのは「伸ばしていたんですけど、 伸ばしているんですけど、」と複雑な心境。最近は後ろで結ったアップの投稿が多いが、1月末には肩まで届く長さだった。当時と比べると、かなりすっきりした印象で、フォロワーからも「とても似合ってます」と早速リアクションがあった。



髪を切った理由を「長男の卒業式に綺麗にアレンジできる自信がなかったので、起きてそのまま行ける髪にしてくださいとお願いしました。」と明かし、「後ろ姿ペタってならないように、はねないように、うねらないように・・・ とりあえず難所を超えたらまた伸ばします！」と今後のプランもつづった。



1月にはスペインでの家族旅行の写真をアップしている青木アナ。2月4日には節分の豆まきをする姿を公開。今月9日には「小学校でのお弁当はこれが最後・・かな」と長男のお弁当写真を投稿し、ママ目線で家庭の様子を伝えている。



青木アナは1983年生まれ、埼玉県出身。慶大卒業後の2005年にTBSに入社し、12年末に退社。13年にナインティナイン・矢部浩之と結婚し、14年に長男、16年に次男を出産した。近年はモデル、ナレーションなど活動の幅を広げている。



（よろず～ニュース編集部）