◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）

２月の小倉大賞典をタガノデュードで勝ち、節目のＪＲＡ通算６００勝を達成した古川吉洋騎手（４８）＝栗東・フリー＝が、第６２回金鯱賞（１５日、中京）にシェイクユアハートとともに挑む。今回も宮厩舎の馬とのタッグだ。

古川吉と宮厩舎といえば、１９９７年の阪神３歳牝馬Ｓ（今の阪神ＪＦ）を勝ったアインブライドが真っ先に思い浮かぶ。デビュー２年目でのＧ１制覇だった。そこから約３０年もの月日が流れた。古川吉は「ずっと乗せてもらっている。先生もあると思うけど、僕も（先生に）信頼感があります。何せ、長いんでね」と白い歯をのぞかせた。

シェイクユアハートのここまでの２８戦のうち、２２戦で手綱を執っている。２走前の中日新聞杯では、相棒を重賞ウィナーへと導いた。「相手なりに（走る）と言われるけど、能力が上がっていないと無理な話だから」とパートナーの背中越しに成長を感じている。

騎手生活は今年で３１年目に入った。「長年やるためには、自分のレベルをずっと上げていかないといけないから」。飽くなき向上心を抱く職人が、円熟の手綱さばきを披露する。（山下 優）