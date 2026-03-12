行政デジタル化を支える実務知見に注目！DATALE「板谷越英美 東京デジタルサービス会議 委員就任」

この記事のポイント DATALE代表の板谷越英美さんが、東京都の専門家会議「東京デジタルサービス会議」の委員に就任しました。会議では、都民にとって使いやすく満足度の高いデジタルサービスの実現に向けた議論が進められます。公共DXと民間の実務知見をつなぐ視点が、今後の行政サービス改善でも注目されそうです。 DATALE代表の板谷越英美さんが、東京都の専門家会議「東京デジタルサービス会議」の委員に就任しました。会議では、都民にとって使いやすく満足度の高いデジタルサービスの実現に向けた議論が進められます。公共DXと民間の実務知見をつなぐ視点が、今後の行政サービス改善でも注目されそうです。

DATALE代表の板谷越英美さんが、東京都の専門家会議「東京デジタルサービス会議」の委員に就任しました。

行政サービスのデジタル化を、現場で生きる実務視点から見られる動きです。

第10回会議から委員として参画しており、今後の議論にも関心が集まります。

委員就任：東京都「東京デジタルサービス会議」第10回会議より参画発表元：DATALE主なテーマ：都民にとって使いやすく満足度の高いデジタルサービスの実現関連分野：公共DX、データ活用、行政サービス改善

東京デジタルサービス会議は、東京都が全庁横断で進めるデジタル化の質を高めるために設置している専門家会議です。

東京デジタルファースト条例の趣旨を踏まえながら、デジタルサービスの開発や運用に関する行動指針、デジタルを活用した都政の推進について、多分野の専門家の知見を集約する場として機能しています。

今回の委員就任により、公共領域のデータ基盤整備や人流データ活用、企業の意思決定支援で培った経験が、行政サービス改善へどう生かされるのか注目されています。

東京都が進める行政サービスのDXでは、手続きのオンライン化だけではなく、データ連携を前提とした「コネクテッドワンストップ」や「ワンスオンリー」といった利用者視点の仕組みづくりが重要なテーマになっています。

こうしたテーマでは、制度設計だけでなく、実務で運用できるデータ活用や業務設計の知見が欠かせません。

民間と公共の両面を見てきた視点が加わることで、実装に近い議論が進む可能性があります。

公共DXの最新動向を追いたい方にとっても見逃せない内容です。

行政サービスの使いやすさやデータ活用の進化に関心がある方にとって、押さえておきたいニュースです。

民間の実務知見が行政の仕組みにどう反映されていくのかを知るきっかけにもなります。

東京都「東京デジタルサービス会議」への板谷越英美さんの委員就任の紹介でした。

