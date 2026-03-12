『Dr.STONE』ついにJAXA 筑波宇宙センターとコラボ！ ビジュアル公開＆展示企画を実施
テレビアニメ『Dr.STONE』最終章となる最終シーズン第3クール（4月2日放送開始）が、月面を目指す物語が展開されることから、宇宙航空研究開発機構（JAXA）筑波宇宙センターとコラボすることが決定した。
【動画】公開された『Dr.STONE』最終章の映像
コラボを記念し、描き下ろしのコラボビジュアルも解禁。幼少期からの夢である、宇宙へ行くことを目標にしていた千空。今回のコラボビジュアルでは、そんな千空がブルースーツに袖をとおした姿が描かれている。
さらに、JAXA筑波宇宙センターの展示館「スペースドーム」とのコラボが、4月4日〜8月31日まで開催。日本の宇宙開発の拠点である筑波宇宙センターでは、日夜、国際宇宙ステーション（ISS）の「きぼう」日本実験棟の管制や宇宙飛行士の養成、ロケット開発や宇宙技術の基盤確立に向けた技術研究が行われている。その敷地の一角に位置し、ISSの日本実験棟「きぼう」の実物大モデルなどが展示されている「スペースドーム」を中心にコラボ展示の開催を予定している。
『Dr．STONE』は、全人類が石化した世界を舞台に、石器時代から現代文明まで科学史200万年を駆け上がるSFサバイバルアドベンチャー。全人類が謎の現象により一瞬で石化して数千年が経ち、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が、絶体絶命の状況で科学を駆使して薬品や携帯電話、日本刀など現代風な物を作り、仲間たちとともにゼロから文明を作る姿が描かれ、テレビアニメが2019年7月より放送がスタートした。
