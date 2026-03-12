&TEAM、次なる挑戦へ再び火がつき燃え上がる 3rdEPプロモーションスケジュール公開
日本発の9人組グローバルグループ「&TEAM」が、4月21日に3rd EP『We on Fire』をリリースする。それに先立って、プロモーションスケジュールが12日、公開された。
【写真】モードな雰囲気漂う&TEAM・JO＆HARUA
公開されたプロモーションスケジュールは、マッチ箱と火のついたマッチをモチーフにしたデザインで、再び火がつき燃え上がる瞬間が印象的に表現されている。スケジュール上には、3月14日午前0時に収録曲「桜色Yell」先行配信スタート、4月13日にMV公開と全曲バンドル先行配信といった情報はもちろん、毎度作品ごとにコンセプトを色濃く表現しながら七変化するコンセプトフォトの公開も3月22日午後8時に予告されており、本作のメンバービジュアルにも期待が高まる。
2025年の韓国デビュー、アジアツアー、レコード大賞受賞、紅白歌合戦初出場という飛躍を経た&TEAM。26年は再び己に火をつけて新たな挑戦への決意を3rd EP『We on Fire』に込める。5月からは初のシンガポール公演を含むアジア全11都市を回るツアーが予定されている。
