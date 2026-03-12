YENA 日本公演『2026 YENA LIVE TOUR 「So Near, Yet So Far, Another Wo2ld！」In Tokyo』ツアービジュアル

　IZ*ONE出身のYENAによる日本公演『2026 YENA LIVE TOUR 「So Near, Yet So Far, Another Wo2ld！」In Tokyo』が6月13日、14日に東京・Zepp DiverCityで開催されることが発表された。

　昨年2月に初の日本公演『2025 YENA 1ST CONCERT "四角からはじまる異世界!" 旅行 ＞ in Japan』を全公演ソールドアウトしたYENA。今回は約1年4ヶ月ぶりとなる日本公演となる。

　昨年11月にリリースされた『STAR！（feat.Hatsune Miku）』がボカロファンにも支持され好アクションを記録し、今年1月には韓国でのヒット曲の日本バージョン「NEMONEMO-Japanese Ver.-」をリリース。3月11日には韓国5thミニアルバム『LOVE CATHER』をリリースしたばかりのYENA。注目の日本公演はアジアツアーのファイナルとなる。

■『2026 YENA LIVE TOUR 「So Near, Yet So Far, Another Wo2ld！」In Tokyo』公演概要
6月13日（土）　午後5時開場／午後6時開演
6月14日（日）　午後4時開場／午後5時開演
会場：東京・Zepp DiverCity