IZ*ONE出身・YENA、アジアツアー東京公演決定 6月にZepp DiverCityで2Days
IZ*ONE出身のYENAによる日本公演『2026 YENA LIVE TOUR 「So Near, Yet So Far, Another Wo2ld！」In Tokyo』が6月13日、14日に東京・Zepp DiverCityで開催されることが発表された。
【全身カット】ほっそり美脚も披露！甘辛すらタイリングを着こなすYENA
昨年2月に初の日本公演『2025 YENA 1ST CONCERT "四角からはじまる異世界!" 旅行 ＞ in Japan』を全公演ソールドアウトしたYENA。今回は約1年4ヶ月ぶりとなる日本公演となる。
昨年11月にリリースされた『STAR！（feat.Hatsune Miku）』がボカロファンにも支持され好アクションを記録し、今年1月には韓国でのヒット曲の日本バージョン「NEMONEMO-Japanese Ver.-」をリリース。3月11日には韓国5thミニアルバム『LOVE CATHER』をリリースしたばかりのYENA。注目の日本公演はアジアツアーのファイナルとなる。
■『2026 YENA LIVE TOUR 「So Near, Yet So Far, Another Wo2ld！」In Tokyo』公演概要
6月13日（土） 午後5時開場／午後6時開演
6月14日（日） 午後4時開場／午後5時開演
会場：東京・Zepp DiverCity
