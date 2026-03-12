『ボーイフレンド』ダイシュン、仲良く映画イベント登場 目を見合わせ「楽しみだね」
Netflixの人気恋愛リアリティ番組『ボーイフレンド』でカップル成立した中井大（ダイ）＆中西瞬（シュン）が12日、都内で行われた映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』（20日公開）のジャパンプレミアイベントにゲストとして参加した。
【写真】目と目を合わせ…仲良しっぷりを見せつけたダイ＆シュン
俳優のライアン・ゴズリングが主演するSF映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は、滅亡の危機に瀕した地球を救うため、片道切符のミッションに送り出された中学校の科学教師ライランド・グレースが、宇宙の果てで異星人ロッキーと出会い、ともに故郷を救う方法を探していく感動のSF超大作となる。
本作の魅力を問われるとダイは「壮大さに惹かれています。スゴく宇宙モノが好きなので。あとはライアン・ゴズリングさんが大好きで見たいと思っていました」と話した。続けてコメントしたシュンは「以下同文なんですけど」と苦笑いしつつも「僕も壮大なSFが大好き。予告編を見て胸を高鳴らせてきました」とにっこり。最後は「楽しみだね」と目を見合わせていた。
