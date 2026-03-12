アルピー酒井健太、娘の成長を実感 結婚式まで想像し泣きそうに「行かないでぇぇぇ!!」
お笑いコンビ・アルコ＆ピースの酒井健太、平子祐希が12日、都内で行われた『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。昨年幼稚園に入ったという娘のエピソードを明かした。
【写真】かわいい！ドラえもんと仲間たちも登場
本作の内容にちなみ、最近泣きそうになったエピソードを問われた酒井は「娘を幼稚園に送り迎えしているんですけど、前まで『行きたくない！行きたくない！』ってずっと泣いてたんです。でも、最近なってニコニコしながら走って行くようになって」と成長を実感したという。
うれしさもありつつ「こうやって親元を離れていって、着替えとかも全部自分でできるようになって、好きな人ができて、いつの間にか結婚式場の扉の前で大人になった娘に『パパありがとうと』か言われるんだと想像してしまい、“行かないでぇぇぇ!!”って、想像して泣きそうになってしまいます」とパパの一面をのぞかせた。
本作は、『映画ドラえもん』シリーズの代表作のひとつとして長く愛され、感動の嵐を巻き起こした『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』（1983年公開）を新たに映画化する。宣伝アンバサダーでもある平愛梨、アルコ＆ピースの3人は海底人の国・ムー連邦を護る兵士役の声を務める。
イベントには平、ドラえもん、のび太、しずか、ジャイアン、スネ夫、矢嶋哲生監督も登壇した。
