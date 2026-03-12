◆KNB 吉田颯人 記者

「こちらの会社には、こういった大型のバスやジャンボタクシーなど多くの車両が並んでいます。燃料費の高騰はこういった交通事業者にとって大きな打撃となっています」



砺波地域を拠点に、事業を展開するチューリップ交通です。

タクシーから大型の貸し切りバスまでおよそ20台の車両を所有していて、燃料費の高騰による影響は大きいといいます。





◆チューリップ交通 納村茂 社長「急激に燃料が高騰してきているものですから、経営にとっては非常に深刻な影響を受けています」

スタンドで給油する様子タクシーにはレギュラーガソリンを、バスには軽油を2日に1度のペースで給油しています。

年間にかかる燃料費はおよそ1000万円ですが、大幅に上昇することを懸念しています。



きょう、給油したスタンドではーー。



◆納村茂 社長

「だいぶ上がった値段？」



◆スタンド店員

「だいぶ上がる」



◆納村 社長

「いくらくらい？」



◆スタンド店員

「26円」



◆納村 社長

「上がったなあ…」

押し寄せる値上げの波に 行政の支援を求める

イラン情勢が深刻さを増す中、押し寄せる値上げの波。納村社長は、交通事業者などに対する行政の支援を求めています。



◆チューリップ交通 納村茂 社長

「省エネ運転をドライバーにお願いして、少しでも節約していくような程度の対策しか当面はできないので、とにかく非常に困っています。燃料が右肩上がりに上がっていく中で、我々社会インフラの一つであるタクシー業界に対して、燃料に対する助成を検討してほしい」