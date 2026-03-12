イラン情勢の緊迫化で石油の流通が滞り、ガソリン価格が来週にかけて急上昇すると見込まれています。

県内のガソリンスタンドでも今週末に大幅な値上げを予定するなど、影響が広がっています。



◆KNB 清水万梨子 キャスター

「こちらのガソリンスタンドでは、あさってから、レギュラーガソリン1リットルあたり、およそ30円値上げする予定です」



射水市二口のガソリンスタンドです。

レギュラーガソリンは現在、1リットルあたり160円台ですが、あさってから、一気におよそ30円値上げします。ハイオクや軽油、灯油も同様に値上げする予定です。

◆県石油商業組合 副理事長シマダ商事 島田公志社長

「（約30円の値上げは）記憶にないですね。申し訳ないですね」

卸価格が1リットル25円引き上げ 1990年以降最大レベルの上げ幅

価格を調査している石油情報センターによりますと、石油元売り各社は、きょう、卸価格を1リットルあたり25円ほど引き上げました。



販売価格はこの卸価格の影響を受けます。1週間で20円以上上がると、1990年以降では、税率変動による値動きを除いて最大の上げ幅となります。



大幅値上げを控えて、この店では今週に入り、来店客がおよそ20パーセント増えています。



家庭や事業所への灯油の配達も、駆け込み注文が増えています。また「価格はいつから上がるのか」という問い合わせもあります。



きょう給油に訪れた客は。



◆給油に訪れた客

「ちょっと苦しいです。いろんなものも値上げしてますので」

◆別の客

「せっかく値下がりしてくれたのに、そっかって感じでちょっとつらいですよね」



高市総理大臣はきのう、ガソリン価格を抑える補助金を今月19日に再開するとしました。今後の平均小売り価格を170円ほどに抑える方針です。



また、石油の備蓄を16日にも放出すると表明しています。



◆シマダ商事 島田社長

「イランのね、今回の前にはすぐには戻らないのかなと思ってますけれども。一旦は値段上がってますけれども、一旦は今のところからは少し緩和されるかなという気はしております」



一方で、イラン情勢の影響が長期化することを心配しています。



◆シマダ商事 島田社長

「心配なのは長引くことが一番心配ですね。とにかく早く終わってほしいという思いですよね」