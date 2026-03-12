【WWE】SMACK DOWN（3月6日・日本時間7日／オレゴン・ポートランド）

【映像】「めっちゃ似てる」大谷＆誠也が披露ポーズの“本家再現”バージョン

侍ジャパンの間で流行中の“見えっこねえ”ポーズが、勝ち抜きタッグ戦の「見せ場」で登場。「これが本家だ」とばかりに、オリジナル公認のものまねレスラーが披露するとファンも大盛り上がり。実況も「（リングでは）もっと前からやっている！」と元祖アピールに余念がなかった。

WWE「SmackDown」で次期挑戦者を決める5チームによる勝ち抜き戦＝タッグチーム・ターモイルが開催。引退した人気者、ジョン・シーナから受け継いだ”見えっこねえ”ポーズの継承者が、この日もファイトスタイルからポーズの所作まで完全再現してみせた。

「SmackDown」きってのチームによる勝ち抜き戦は、モーターシティ・マシンガンズ、フラクシオム、ワイアット・シックスと、次々に元王者経験者が脱落。エンジェル＆ベルトと、ダミアン・プリースト＆Rトゥルースの対決にもつれ込む。

WWE古参の54歳のRトゥルースは、この日もシーナが乗り移った”ロン・シーナ”モードに突入。ロープのリバウンドからのショルダータックルの連発、クローズラインをくぐってプロトボムと畳み掛ける。キャンバスに向け、顔の前で手を振るお馴染みのポーズを決めると、会場からはお約束の「You Can’t See Me（見えっこねえ）」コールが巻き起こった。さらにファイブナックル・シャッフルと畳み掛けると、ファンも「見えっこねー」「シナを継ぐもの」「めっちゃ似てる」と反応し、盛り上がりを見せた。

パクリキャラが完全に板がついたRトゥルースに、ABEMAの解説・堀江ガンツが「昨夜、WBCで大谷翔平選手もやってましたよね」と旬の話題を振る。実況・清野茂樹アナウンサーも「今、侍ジャパンの間でも流行っています」と続け、さらに「Rトゥルースはもっと前からやっている！」と、プロレス発で国民的流行になりつつある”見えっこねえ”をアピールした。

WBCで侍ジャパンの鈴木誠也が始めた、顔の前で手を振る「見えっこねえ」ポーズは、元WWEスター・ジョン・シーナのフィニッシュでのお得意のポーズがルーツ。本塁打後などに披露されるこのパフォーマンスは、大谷翔平をはじめチームメートにも“伝染”し、侍ジャパンのベンチでは得点時の合図として定着した。当初流行の兆しのあった「お茶立て」ポーズを完全に凌駕し、WBC公式や米メディアも取り上げられると、プロレスと野球の“クロスオーバー演出”として話題沸騰中だ。

試合では、ダミアンの得意技”サウス・オブ・ヘブン”に合わせて、Rトゥルースが”AA（アティテュード・アジャストメント）”と最後までシーナのクローンとして爆発力を発揮、新タッグコンビが絶妙な連携で勝利を掴んだ。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）