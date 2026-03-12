動物病院の待合室で、飼い主さんと共にお利口さんに待機していたゴールデンレトリバーさん。そこへ白衣を着た獣医師さんがお迎えに来てくれたようで…。

まさかの『笑って誤魔化そうとする』光景は記事執筆時点で6.9万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。

【写真：『えへへ…勘弁してください』病院の待合室で診察を待つ大型犬→獣医師が迎えにくると…まさかの表情】

動物病院の待合室にいた大型犬→白衣を着た獣医師が迎えにくると…

Xアカウント『@blan_dnewplanet』に投稿されたのは、英国ゴールデンレトリバー「ブラン」くんのお姿。この日、ブランくんは飼い主さんと共に動物病院を受診していたのだそう。

待合室でお利口さんに順番を待っていたというブランくん、そこへ白衣を着た獣医さんがお迎えに来てくれると…まさかの反応をみせてくれたのだといいます。

まさかの『笑って誤魔化そうとする光景』に反響

椅子の下に入り込むようにして、飼い主さんの足の間から顔を覗かせたというブランくんは、へらっとした笑顔を浮かべながらも、しっかりと獣医さんを見つめていたのだそう。

どうやら自分の順番がきたことはしっかりと理解されていた模様。しかし、診察室には行きたくない…という確固たる意思を仄めかすためか、隠れようと必死だったというブランくん。

とはいえ、暴れるわけでも怒るわけでもなく…『えへへ、勘弁してくださいよ～、なんちゃって、へへっ』なんて声が聞こえてきそうな笑顔で、誤魔化そうとしたのだとか。

まるでアニメキャラクターのような振る舞いはブランくんの天真爛漫さが滲み出ており、多くのユーザーをほっこりと和ませることとなったのでした。

弟くんとの愛に溢れる日常が大人気

2024年4月25日生まれのブランくんは、とにかく甘えん坊で天真爛漫な男の子。やんちゃな王子でありながら、小さな弟くんとの暮らしが始まってからはとっても優しく、紳士的な振る舞いをみせてくれているのだといいます。

ご家族に溺愛されながら、自分らしくマイペースに暮らすブランくんのお姿は、ゴールデンレトリバーの魅力、子どもと大型犬の暮らしの素晴らしさを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@blan_dnewplanet」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。