県内の公立高校で3月12日、一般入試の合格発表が行われました。学校生活で、部活動で、何を頑張るのか…合格した受験生たちに抱負を聞きました。



新潟市西区にある新潟西高校。午後2時、合格者の受験番号が張り出されると…



（リポート）

「自分の番号を見つけた受験生や保護者の方から喜びの声が上がっています」



県内80の公立高校で行われた一般入試の合格発表。新潟西高校では263人が合格しました。





〈合格した人〉「本当にうれしい限りです」「すごいホッとしました」「塾とかいっぱい行って頑張りました」我が子の吉報に、保護者は…〈保護者〉「ちょっと涙が。本当に頑張っていたのでうれしいです」〈保護者〉「このまままっすぐ元気に過ごしてくれればいいと思うので、ずっと見守っていたいと思います」そして、合格発表の後に待っていたのは…「書道部お願いしま～す」バレーボールや卓球、書道など、上級生による部活動への勧誘です。Q）何部に入ろうと思います？「ソフトテニス部かバドミントン部に入ろうと思っています」Q）何枚もらいました？「11、12、13、14、15、16…20枚もらいました。やっぱりこれですかね…ソフトテニス。(目標は)県大会に出場して優勝することです」ひとつの目標を成し遂げた受験生たち。学校生活や部活動などそれぞれの目標に向かって歩んでいきます。