アーセナル、怪我に悩む28歳DFを今夏の“売却候補”の一人に？ エヴァートンがホワイト獲得へ再始動か
アーセナルに所属する28歳DFベン・ホワイトは今夏の移籍市場で退団する可能性があるという。英『Football Insider』が報じている。
2021年夏よりアーセナルでプレイするホワイトはミケル・アルテタ率いるチームで不動の右SBとして君臨。ブカヨ・サカやマルティン・ウーデゴーと右サイドで見せる連携はアーセナルの大きな武器となり、欠かせない存在として活躍した一人だ。
そんななか、アーセナルはニューカッスルに所属するイングランド代表DFティノ・リヴラメント（23）への関心を高めており、獲得に興味を持っているという。そのため、アーセナルはホワイトを売却候補の一人とし、適切なオファーが届けば移籍を容認する姿勢のようだ。
そしてそんなホワイトの獲得に熱心なのがエヴァートンだ。エヴァートンは今冬の移籍市場でもホワイト獲得へ動いていたが、アルテタがシーズン途中での売却を容認しなかったため、移籍は実現しなかった模様。しかし、アーセナルに売却準備があるようであれば、夏に再び獲得へ動き出す可能性が高いという。
最近は度重なる怪我に苦しめられ、思うようにプレイできていないホワイトだが、今夏アーセナルを離れてしまうのか。