ドイツの次はイタリアへ？ 今夏も去就注目されるN・ジャクソンにナポリ、ミラン、ユヴェントスが熱視線
現在チェルシーからバイエルンへレンタル移籍中のセネガル代表FWニコラス・ジャクソンにはセリエAの強豪から熱視線が届いているようだ。
現在24歳のジャクソンは2023年夏にビジャレアルからチェルシーに加入すると、23-24シーズンは公式戦44試合に出場し17ゴール6アシストをマーク。さらに翌シーズンも公式戦37試合で13ゴール6アシストと一定の数字を残したが、チェルシーは昨夏リアム・デラップとジョアン・ペドロという2人のFWを補強し、ジャクソンは貸し出されることになった。
しかし、チェルシーはすでにストラスブールからFWエマニュエル・エメガを獲得しており、後釜がいる。そのため、チェルシーは今夏再びジャクソンを市場に出す見込みだという。
そんななか、伊『calciomercato.com』によると、ジャクソンは依然としてセリエAのクラブの注目の的になっていて、ナポリやACミラン、ユヴェントスが夏の獲得を狙っているようだ。また同選手の代理人は、ジャクソンがイタリアでの挑戦に前向きだと語っていたようで、金銭面での障壁はあるものの、セリエAへの扉が開かれたと同メディアは伝えている。
チェルシーが今夏も売りに出すと考えられているジャクソンはセリエAへ移籍するのか、去就に引き続き注目集まる。