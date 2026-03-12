JOY＆mai夫婦、プロポーズ秘話 プロポーズ時に映画『アルマゲドン』流す「思い出なんです」
タレントのJOY＆mai夫婦が12日、都内で行われた映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』（20日公開）のジャパンプレミアイベントにゲストとして参加した。
【全身ショット】可愛すぎる…！ドット柄のドレスで登場したmai
俳優のライアン・ゴズリングが主演するSF映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は、滅亡の危機に瀕した地球を救うため、片道切符のミッションに送り出された中学校の科学教師ライランド・グレースが、宇宙の果てで異星人ロッキーと出会い、ともに故郷を救う方法を探していく感動のSF超大作となる。
夫婦そろって映画好き。JOYは「世界的評価の高い作品なので楽しみ」とし、特にSF作品が好きだそうで「地球を救う映画は間違いない。プロポーズをする時に『アルマゲドン』を流していた」と裏話。maiは「そう！思い出なんですよ」と仲睦まじく目を見合わせていた。
