ホームレスが暮らす名古屋の高架下にカメラ潜入…“カップル”に出会う 7年前に派遣切りに…『ハートフルワールド』新作
ディレクターが1人取材で“ハートフル”を探す、CBCテレビの異色ドキュメンタリー番組『ハートフルワールド』の新作「名古屋・高架下編」が、14日深夜0時58分〜1時28分（CBCローカルエリア）に放送される。
【動画】「ホームレスしとっても1人でいるよりは心強い」…『ハートフルワールド』名古屋・高架下編
私たちが普段なかなか窺い知ることのできない世界。そこにはどんな人たちが暮らしていて、どんな人生を送ってきたのか。ディレクターが1人で訪れて“ハートフル”を探す不定期放送ドキュメンタリー番組。スタジオMCはヒコロヒー。
今回の舞台は、名古屋市内を走る高速道路の高架下。約60人のホームレスの人たちが身を寄せるこの場所に、ある1組のカップルがいる。
男性64歳で、7年前に派遣切りに遭い、ここに小屋を建てて暮らしている。一方の彼女には、親が残した一軒家がある。2人の出会いは2年前の炊き出し。なぜ彼女は帰る家がありながら、毎日のように彼の小屋へ通うのか。2人が支え合いを必要とする理由とは…。
15日正午からTVerで見逃し配信。
■スタジオMC・ヒコロヒー収録後の感想
幸せとか幸せじゃないとかは、どこまでいっても個人的なもので一般論のものさしなんてなんの力も持たない気がしました。皺を描くなよ。
