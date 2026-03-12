Ｊリーグの月間表彰の選考委員会特任委員を務めるゲストのＧＡＫＵ-ＭＣさんが、関西４クラブの今シーズンベストゴールを選出。百年構想リーグ第５節までで選出した一撃は…？ 技術だけじゃない、意外な理由も明かした。

▼ＧＡＫＵ-ＭＣさんが語った“自身のルーツ”

関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』で、ＭＣを務める元日本代表ＤＦ加地亮さんが登場。北中米ワールドカップ（Ｗ杯）まで１００日を切り、ラッパーのＧＡＫＵ-ＭＣさんをゲストに迎えた。Ｊリーグの月間表彰の選考委員会特任委員の顔も持つＧＡＫＵ-ＭＣさんが、“どこよりも早い！？”関西４クラブのベストゴールを選出した。

ＧＡＫＵ-ＭＣさんはロックバンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」の桜井和寿さんとのユニット「ウカスカジー」を結成し、日本サッカー協会公認の応援ソング「勝利の笑みを 君と」を制作、提供。またＪリーグの月間表彰の選考委員会特任委員も務める。

ＧＡＫＵ-ＭＣさんがサッカーに夢中になったきっかけは“反骨心”だった。「高校生までサッカーしていて、レギュラーを取れなくて辞めて。友達と会えなくなって心に空いた穴を埋めてくれたのが音楽であり、ラップだった」という。「不甲斐ない自分への応援歌作り」から発展。もう一度サッカーと向き合えるようになった。

「本当はサッカー嫌いだった。アトランタ五輪でマイアミの奇跡が起こるまでニュースも見なかった。自分に微笑んでくれなかったから」（ＧＡＫＵ-ＭＣさん）

だが、１９９６年のアトランタ五輪、西野朗監督率いる日本代表はグループステージの初戦、優勝候補のブラジルを１－０で下した。「日本が勝って泣いて、次の日にフットサルチームを作った」と、ＧＡＫＵ-ＭＣさんの進む道が決まった。

▼第５節までで関西４クラブから選出したベストゴール

Ｊリーグの月間表彰の選考委員会特任委員では選手ＯＢやジャーナリストなどとベストゴールなどを選考。「僕以外はサッカー業界の方なので、ちゃんと見ていないと。機会があればスタジアムも行っている」。技術やインパクト、ストーリーなども考慮してゴールを投票するという。そんなＧＡＫＵ-ＭＣさんがここまでの第５節で関西４クラブから選出したのは、京都サンガＦ．Ｃ．のＦＷマルコ・トゥーリオ選手が第３節アビスパ福岡戦で決めたダイレクト弾。「きっちり抑えて打った。僕が好きなのはゆりかごダンス（ダンスは１点目の際に披露）。良かったねと思ってしまう」と、理由も説明した。

（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜０：５０－１：２０放送 ２０２６年３月８日（日）収録より）