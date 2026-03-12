“不倫女性”を議員会館に…「妻からも叱責」松本文科相が不倫認め国会で謝罪　辞任は否定　高市首相も続投明言　

一部報道で不倫疑惑が報じられた松本洋平文部科学相は12日、衆議院の予算委員会で、報道について謝罪したが、議員会館に女性を招き入れたことも追及された。

高市首相も任命責任を問われた。

議員会館に不倫女性を招き入れたことは認める

高市内閣の松本洋平文部科学大臣に、不倫スキャンダルが浮上。

一部週刊誌に報じられ、12日の国会で野党から追及を受け、険しい表情で陳謝した。

松本文科相：

皆様方にお詫び申し上げたい（頭下げ）。本当に申し訳ございませんでした。妻とは、家族とは既にいろいろと話をしていて、妻からも大変大きな叱責を当時いただいたところ。

第一次高市政権で初入閣した松本文科大臣。

妻と、二人の子どもを育てる父親でもある。

しかし、大臣就任前に既婚女性と不倫関係になり、議員会館の自分の部屋に女性を招き入れたなどと報じられた。

松本大臣はこれについて…。

松本文科相：

報道された内容は、現在の話ではなくて、過去の話であります。真摯に謝罪して受け入れてもらい、すでに家族間においては整理がついている案件です。

中道改革連合・早稲田ゆき議員：

会館規則、館内および構内の禁止事項ということで、秩序を乱したり、他人に迷惑をかける行為または不体裁な行為等に当たるか当たらないか。

松本文科相：

いらっしゃったのは事実であります。ただ、いらして、じゃあ何をしたのかということだと思いますけれども、議員会館を案内させていただいて、意見交換そして普通にお話をさせていただいたということであります。規則に反しているようなことがあったか、私はないと申し上げたい。

松本大臣は、不倫女性を招き入れたことは認めたが、「規則に反していない」と説明。

その上で、自らの責任については…。

松本文科相：

全力を尽くして職責を尽くさせていただきたい。

さらに“任命責任”を問われた、高市総理は…。

高市首相：

松本大臣には文部科学行政のスペシャリストとして、私は就任をお願いいたしました。仕事でしっかりと返してほしいと思っております。一生懸命に職責を果たしていただきたいと思っております。

松本大臣を続投させる考えを明言した。

閣僚に新たなスキャンダルが明らかになる中、新年度予算案について与党側は13日、衆議院を通過させる構え。

