「みちょぱ」の愛称で知られるタレントの池田美優が１２日、都内で映画「プロジェクト・ヘイル・メアリー」（２０日全国公開）のジャパンプレミアに登場した。

先月妊娠を発表したみちょぱは、映画の上映前に行われた同イベントにブラウンのジャケット＆スカート姿で登場。レットカーペットを笑顔で歩き、「予告編だけ見させてもらったんですけど、岩みたいなキャラクターはどんな役割をするのか。かわいい感じがして、期待してます」と明かした。

今作のタイトルには「一か八か、一発逆転の神頼み」という意味がある。このことにちなみ、最近で神頼みなことはあるかと聞かれると、「状況が状況で、体の中にいるのは１人じゃないので。（生まれてくることが）神頼みかなと思います。それしか逆にないです、神に頼むことは」と安産を願うと、会場からは温かい拍手が送られた。

同作は、ベストセラー小説「プロジェクト・ヘイル・メアリー」を原作としたＳＦ大作。太陽エネルギーが失われ、数十年後に氷河期に突入してしまう地球を救うため、宇宙へ送り出された中学の科学教師・グレース（ライアン・ゴズリング）が人類存亡を懸けたミッションに挑む姿を描く。