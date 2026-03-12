MLB評論家のAKI猪瀬氏が12日、ニッポン放送「ショウアップナイタースペシャル WBC日本戦全部やる！ 侍、アメリカ上陸！WBCにロックオン！」（後7・00）に生出演し、侍ジャパン近藤健介外野手（32）の不振について見解を示した。

近藤は1次ラウンド3試合に出場。12打数無安打といまだバットは鳴りを潜めたままだ。番組では、近藤や周東佑京外野手、佐藤輝明内野手の誰を先発起用するか、激論を繰り広げた。

猪瀬氏は「東京ドームで取材とかいろんな人と話をしていると、“ピッチクロックの影響があるんじゃないか”と言う人もいました」と明かした。

ピッチクロックは、投手がボールを受け取ってから次の投球までの時間が決められている。走者なしの場合は15秒、走者ありなら18秒。試合時間短縮を目指してメジャーで導入され、WBCでは今大会が初採用となった。

猪瀬氏は「やっぱり近藤選手クラスになると、自分の間合い、ルーティーンで1打席、1打席を消化できるのを、15秒、18秒で自分のルーティーンと間合いが合わないんじゃないかという。打ち急いじゃう感覚があってと言っている人がいましたね」と述べた。