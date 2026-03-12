中東で、石油を狙った攻撃が相次いでいます。ペルシャ湾でイラクの石油を積んだタンカー2隻が炎上。イランによる攻撃だとみられています。情勢が緊迫するなか、高市首相は16日にも石油の備蓄を放出すると表明。生活に欠かせない、石油の今後は？

■ペルシャ湾に日本関係の船45隻とどまる

ホルムズ海峡の西側にあるペルシャ湾。炎上しているのは、イラクの石油を積んだタンカーです。

ロイター通信によると、11日、タンカー2隻が攻撃を受け1人が死亡しました。

イラク側は、イランから来た爆発物を積んだ船舶によって攻撃されたとした上で、国内の石油を扱う港の操業を全面的に停止すると発表しました。

世界で消費される原油の2割が通るといわれるホルムズ海峡は、イランによって事実上の封鎖状態。

日本船主協会によると、ペルシャ湾には日本関係の船が45隻とどまっているといいます。

■トランプ氏「機雷敷設艦をほぼ全て撃沈」

原油を人質に、アメリカを揺さぶるイラン。

アメリカ側の報道では、ホルムズ海峡に機雷を設置したとされています。

トランプ大統領は「ホルムズ海峡の利用を石油会社に勧めるか」という質問に…。

アメリカ トランプ大統領（アメリカ・ワシントン 11日）

「利用すべきだ。我々は一晩で彼らの機雷敷設艦をほぼ全て撃沈した」

■すでにガソリン急騰 日本各地で“駆け込み給油”

中東での攻撃の応酬が長引けば長引くほど、私たちの生活にも出てくる影響。すでに急騰しているのは、ガソリン価格です。

全国のレギュラーガソリンの平均小売価格は、4週連続の値上がりで、1リットルあたり161.8円。石油情報センターは、「来週は20円以上の大幅な上昇が予想される」としています。

11日にガソリンスタンドを訪れてみると…。

記者

「値上げを間近に控えたガソリンスタンドです。道路沿いを見てみますと、車の長い列ができていて最後尾は見ることができません」

各地で“駆け込み給油”が見られました。

■激変緩和措置で1リットルあたり170円程度へ

そして、同じく11日夜。

高市首相

「国際的な備蓄放出の正式な決定を待たず、我が国が率先して国際エネルギー市場における需給の緩和に向けて、今月16日にも備蓄放出を行うことを決定しました」

高市首相が表明したのは、日本単独の「石油備蓄の放出」。

16日にも行う予定で、まずは民間備蓄を15日分。その後、当面1か月分の国家備蓄を放出するとしています。

あわせて、ガソリン価格を1リットルあたり170円程度に抑制する、激変緩和措置を実施する考えを示しました。

■ガソリン価格高騰、徐々に落ち着く見通し

すると、“駆け込み給油”から一転。こんな人も…。

給油に来た人

「入れようとしたけど、でも半分残っていてまだ大丈夫かと思ったら上がっていたので、また来週にします。高市さんの発言を信じて来週にします」

経済産業省も、19日からガソリン元売り各社に対して補助金の支給を始めると発表し、価格高騰は徐々に落ち着くとみられます。

ただ、専門家の指摘は…。

野村総研 木内登英氏

「海外の原油価格が上昇し続ける場合、補助金の額が際限なく膨らみ、その財源は国民の負担になる」

■高市首相“軽油にも価格の抑制措置”

中東情勢の影響は、これからの季節にも…。

関東有数の“コメどころ”千葉県東庄町。来月には田植えが始まるといいますが、耕すためのトラクターに使われているのは、大量の軽油です。

コメ農家 多田正吾さん

「1台大体1日40リットル使うんです。4〜5台使うと（1日）ドラム缶1本200リットル使う」

仮に軽油が1リットルあたり30円値上がりした場合、ひと月あたり15万〜20万円の経費が上乗せされるといいます。

多田さんは、軽油の値上がりに不安を抱いていました。今後の値上がりに備え、12日に急きょ追加で注文したといいます。

コメ農家 多田正吾さん

「私ら大規模農家にしたら、これは命です、油は。まずは植えないことにはおコメになりませんから」

◇

高市首相は、軽油についても価格の抑制措置をとるとしています。