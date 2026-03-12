ゴミ箱を蹴ってしまったけど、自分は悪くない!? 犯行現場で分析する、自己完結な理系の思考／理系の人々【再連載】
うっとうしいけどどこか憎めない、理系人の生態をココに凝縮!!
【漫画】『理系の人々』を第1回から読む
細かい、理屈屋、ウンチク好き――そんな独自の性質を持つ理系の人々。一見小難しく見えても、彼らには彼らなりの思考&こだわりがある様子…知られざる理系人のあるあるてんこ盛りです！
『理系の人々』は大ベストセラー『ぼく、オタリーマン。』で知られる漫画家・よしたに氏が描くコミックエッセイ。かつて理系が揃うシステムエンジニアとして働いていた著者を通じ、知られざる理系の生態を紐解きます。思考を知ることでちょっと彼らが愛しく感じられるかもしれない理系エピソードを、今回は再連載でお届けします。
※本記事は『理系の人々』（よしたに/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
