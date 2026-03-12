『ALIEN STAGE』ミジ＆スアが見上げるフィギュア″るかっぷ″シリーズに登場! - プレバン限定特典も
メガハウスは、『ALIEN STAGE』より「るかっぷ ALIEN STAGE ミジ＆スア セット【限定合皮コースター付き】」(10,010円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年9月発送予定。
2026年9月発送予定「るかっぷ ALIEN STAGE ミジ＆スア セット【限定合皮コースター付き】」(10,010円)
「るかっぷ ALIEN STAGE ミジ＆スア セット【限定合皮コースター付き】」は、いま話題の韓国発のアニメーション『ALIEN STAGE』に登場する「ミジ」と「スア」を見上げ＆おすわりポーズが特長の人気フィギュアシリーズで再現したアイテム。
デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。首は可動で表情をつけて楽しむことが可能。
また、"限定合皮コースター"が付属しているのはプレミアムバンダイ限定となる。
(C)2026.VIVINOS All rights reserved.
