AAA・宇野実彩子×與真司郎「より仲が深まった」 カミングアウトを振り返る

約2年半前にゲイであることを世間にカミングアウトした、與真司郎さん。そのことを機に「より絆が深まった」と、にこやかに話す宇野実彩子さん。ふたりの変わらぬ関係の根源にあるものとは？

カミングアウトしたことでより仲が深まった

── AAAは昨年デビュー20周年を迎えて、宇野実彩子さん、與真司郎さん、末吉秀太さんによるアニバーサリーイベントを開催中。愛知・兵庫での公演を終え、残すは3月8日に行われる東京公演のみ。おふたりの関係はもうずいぶん長いと思いますが、初めて会った日のことを覚えていますか？

與 覚えています。僕が14歳、実彩子は16歳で、もう23年ぐらい前。すごいよな、もはや幼馴染み。

宇野 本当に！

與 実彩子は制服姿だったと思う。髪は黒くて真面目そうだけど、ちょっと強気なお姉ちゃんって感じ。

宇野 真司郎は、すごくいい匂いの人来た！ みたいな（笑）。14歳で洒落っ気たっぷりに香水つけていたよね。可愛すぎる。

與 女子がたくさんいたから、カッコつけてたんだろうね。AAA結成時は思春期だったから、男メンバーにはライバル意識を持っていた時期もあったけど、実彩子をライバル視したことはなくて。僕ら一度も喧嘩したことないよね。

宇野 ないと思う。当時から馬が合ってた気がするし、最初から今も、関係性は変わってないよね。

與 僕らはずっと仲が良くて。ふたりで遊びに行ったり、仕事の帰りに歩きながらお互いに思っていることを話し合ったりしていたんです。今もプライベートで頻繁に連絡を取り合っていて。だから仕事の現場で会うと、あれ？ 芸能人だった？ 実彩子キレイにしてて可愛いって（笑）。

宇野 友達としての繋がりも強いし、仕事の現場でこうやって会った時の安心感はあります。

── 仲が深まったきっかけはどんなことですか。

宇野 AAAの活動を始めてからは毎日一緒にいたから、必然的にって感じだけど…。

與 10代から一緒にいろんな経験をして、少しずつ深まっていったと思うけど、大きかったのは僕がゲイをカミングアウトしたことかな。実は世間や親よりも早く、実彩子に打ち明けたんです。活動を休止する前、コロナ禍の時期だったと思う。その頃には自分の中で世間に公表しようと決めていたんだけど、まずは実彩子にと。

── 宇野さんはカミングアウトを受けてどう思われましたか。

宇野 びっくりはしたけど、周りにゲイの友達がいなかったから何もわからなくて。その時に真司郎から、観てほしい映画があるって言われたんです。ゲイをテーマにした作品だったんですが、家に帰ってすぐに観ました。

與 観てくれたんだ、嬉しい。

宇野 それで大号泣。想像を超えた“生きづらさ”を抱えてきただろうし、大きな葛藤を続けてきて大変だったんだなって。ただ、今まで付き合ってきた真司郎は私が信じている人で、変える必要は何もない。話してくれてありがとうだったし、これからも誠実に付き合っていきたいと思いました。

與 僕にとっても精神安定剤じゃないけど、一人でも理解してくれる人がいたのは大きかった。その後、他のメンバーやスタッフ、親にも話したんですけど。

自分を愛することで人の幸せも喜べる

── メンバーやスタッフからの印象的な言葉はありますか？

與 （公表に）反対する人は誰もいなかったです。みんな「真司郎が公表することで、苦しんでいる人が一人でも救われたらいいよね、応援してるよ」って前向きな言葉をくれて、すごくありがたかった。

宇野 そのあとの6大ドーム公演をやり切ったことで、より仲が深まった感じもします。

── 與さんは、それまで自身の救いになっていたものは何かあったのでしょうか。

與 2016年からLAに拠点を移していたんですが、価値観が変わったのはアメリカに行ってから。自分は悪いことはしていないんだ、もっと自信を持っていいんだと思えたし、その時の周りの友達にも救われました。そして元彼にも。

宇野 元彼って言っちゃう？（笑）

與 本にも書いたし全然言ってるから大丈夫（笑）。ファンのみんなも大半の人が受け入れてくれてるんじゃないかな。

宇野 いい世界！

── メンバー全員に見守られながら、世間にカミングアウトした時のことはニュースにもなり、よく覚えています。それを経てふたりの関係性に変化はありましたか？

宇野 何も変わらないけど、笑いのネタは増えたかも（笑）。

與 会ってもLINEでも、僕らいつもふざけ合ってる。そのやりとりのスクショをファンに公開したこともあったけど。

宇野 だからネガティブな話でも、全部笑って終わっちゃうんだよね。そもそも真司郎の人生が面白い。

── 宇野さんのようにカミングアウトされる立場としてはどんな意識を持っていたらいいでしょうか。

宇野 人って、真摯に向き合って付き合わないと何もわからないですよね。誰でも本人にしかわからない痛みや葛藤があって。よかれと思って口にしたことで、相手を傷つけたり困らせたりすることはあるし。相手がゲイとかそうじゃないとか、男とか女とかも関係なく、何かで括らず、何も決めつけずに接したほうがいいと思うんです。誰とでも、いち人間として、フラットにいたいです。

與 日本ではカミングアウトする人がまだ少ないし、だから言われたほうがびっくりしちゃうのはしょうがないこと。それは普通の反応だとして、そもそもお互いがジャッジし合わなければいいんだと思う。それはLGBTQ＋の問題に限らず。そうすればもっとみんながオープンマインドになれるし、エシカルな関係性は築けるはず。

実彩子がよく言うんだけど、自分を愛することもすごく大事だと思ってる。アメリカの有名なドラァグクイーン、ル・ポールの「自分を愛せないと人のことも愛せない」という言葉のまさにその通り。自分を愛することで自信が持てて自立できる。そうなると相手に固執しなくなるし、ジャッジし合わなくなるから人の幸せも喜べるようになるんです。それって、お互いにいいバイブスが交換できるんじゃない？

宇野 相手を信じて、尊重することが大事だね。年下でも先輩でも、自分にはないものを持っているとか、相手のいいところをリスペクトする精神を大事にしたい。

與 「ありがとう」や「ごめんね」をちゃんと言うことも。

── 宇野さんと與さんは、自分を愛し、相手を尊重し合っているからいい関係性が築けているんですね。この先の関係性はどのように変わっていくと思いますか。

與 たぶんずっとこのまま（笑）。

宇野 お互いに自立していて、執着も固執もしないから、変わる理由がないよね。

與 いいところも悪いところも、お互いの性格を十分わかってるから、このまま喧嘩することもないと思う。まあ実彩子には悪いところはないけどね！

宇野 あはは。ありがと（笑）。うちらがおじいちゃん、おばあちゃんになった姿を想像するとめっちゃ楽しいね！

與さんに聞くもっと寄り添うためのQ＆A

世の中に向けてカミングアウトするという大きな決断を選択。多くの人に勇気を与えてくれた與さんが感じたこと、言えることとは。

Q.1 カミングアウトした際のファンの方のリアクションで印象に残っていることは？

A. 実彩子のライブでファンが温かく迎えてくれました。

「カミングアウト後、初めてのライブは実彩子のソロイベント。どんな反応がくるかドキドキしてたけど…ファンのみんなは温かく迎えてくれたし、MCで『恋愛対象じゃなくてごめんね』って言ったら、笑って盛り上がってくれました。それが嬉しかったです」

Q.2 “聞く側”の人へ伝えたい想いがあれば教えてください

A. わからないことは聞いて調べてくれたら嬉しい。

「LGBTQ＋の問題は親も当事者も誰も悪くないからこそ難しい。それまで密な関係であればあるほど、カミングアウトをされたほうがびっくりするのはしょうがないことだと思います。だからわからないことは聞いてほしいし、もっと理解したいと思ってくれるなら、調べてくれたら嬉しいかな」

Q.3 宇野さんからのリアクションで嬉しかった言葉は？

A. 変わらずに寄り添ってくれる実彩子。笑いも増えました。

「具体的な言葉や新たな理解というより、今まで通りに何も変わらない関係性で、相変わらず寄り添ってくれる安心感があって嬉しかった。むしろ隠すことが何もなくなって、前よりも仲は深まったと感じていて、笑いのネタとかふざけ合うことが増えました」

宇野実彩子

うの・みさこ 1986年7月16日生まれ、東京都出身。歌手、モデル、アパレルブランド『LAVANDA』プロデューサーなどマルチに活躍。2018年よりソロアーティストとしても積極的にライブツアーを行う。

與 真司郎

あたえ・しんじろう 1988年11月26日生まれ、京都府出身。2023年にゲイをカミングアウト。2025年には人生を明かしたフォトエッセイ『人生そんなもん』（講談社）を発売。