「have a lot on my plate」の意味は？お皿の上がいっぱい…？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、「plate」＝「やらなきゃいけないこと」という意味。

果たして、正解は？

正解は「忙しい」でした！

「have a lot on my plate」は、「忙しい」という意味の表現。

「自分が今忙しい」「いろいろと抱えている仕事や課題がある」という状況を、伝るときに使えるフレーズです。

「I have a lot on my plate right now, so I might not be able to help you with that.」

（今、やることがたくさんあって、それを手伝うことができないかもしれません）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。