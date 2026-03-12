「have a lot on my plate」の意味は？お皿の上がいっぱい…？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「have a lot on my plate」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、「plate」＝「やらなきゃいけないこと」という意味。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「忙しい」でした！
「have a lot on my plate」は、「忙しい」という意味の表現。
「自分が今忙しい」「いろいろと抱えている仕事や課題がある」という状況を、伝るときに使えるフレーズです。
「I have a lot on my plate right now, so I might not be able to help you with that.」
（今、やることがたくさんあって、それを手伝うことができないかもしれません）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部