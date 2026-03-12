アンミカ＆セオドール・ミラー夫妻、手をつないでイベント登場
タレントのアンミカとセオドール・ミラー夫妻が12日、都内で行われた映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』（20日公開）のジャパンプレミアイベントにゲストとして参加した。
【写真】素敵すぎます…笑顔で登場したアンミカ＆セオドール・ミラー夫妻
俳優のライアン・ゴズリングが主演するSF映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は、滅亡の危機に瀕した地球を救うため、片道切符のミッションに送り出された中学校の科学教師ライランド・グレースが、宇宙の果てで異星人ロッキーと出会い、ともに故郷を救う方法を探していく感動のSF超大作となる。
2人は仲良く手をつないで登場。本作についてセオドールは「原作を書いた（アンディ・）ウィアーの本が昔から大好きで。この本がコロナ禍の中に出て、その日のうちに読んだ。ものすごく面白いストーリー。彼はハードSF、科学的なリアリズムがあるストーリーを描くので、単純にスゴい世界というだけでなく、現実に則ったようにやっている。その世界観をどう描くのかを楽しみにしています」と胸を踊らせ、アンミカも「宇宙という壮大なテーマでも人間の最後は温かみ、絆。そういうものが必要で、そういうところに落ち着くんだなと思いました」と魅力を語っていた。
