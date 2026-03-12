BAGEL & BAGELにベリーたっぷり新作♡期間限定トリプルベリーベーグル登場

ベーグル専門店「BAGEL & BAGEL」から、フルーティーな新作ベーグルが登場します。2026年3月18日（水）より、3種のベリーを贅沢に練り込んだ期間限定商品「トリプルベリー」が発売されます。ストロベリー、クランベリー、ブルーベリーの果実感を楽しめるベーグルは、春の気分にぴったりの味わい。ベリー好きには見逃せない、季節限定の注目メニューです。

3種のベリーを贅沢に練り込んだベーグル



「トリプルベリー」は、ストロベリー、クランベリー、ブルーベリーの3種類のベリーをごろっと生地に練り込んだベーグル。

ベリーの自然な甘さとやさしい酸味がバランスよく広がり、シンプルながらも奥深い味わいを楽しめます。

一口食べるたびに、フルーティーな香りが口いっぱいに広がるのが魅力。朝食やカフェタイムはもちろん、ちょっとしたご褒美にもぴったりの一品です。

春にぴったりのフルーティーな味わい



ベリーの存在感を活かした「トリプルベリー」は、素材の美味しさをシンプルに楽しめるのが特徴。

やわらかなベーグル生地と、ベリーの甘酸っぱい風味が絶妙にマッチし、春らしい軽やかな味わいに仕上がっています。

価格は300円（税込）。全国のBAGEL & BAGEL店舗で販売されます。

販売期間は2026年3月18日（水）から、なくなり次第終了となります。

※一部お取り扱いのない店舗もございます。

春限定のベリーベーグルを楽しんで



BAGEL & BAGELから登場する期間限定の「トリプルベリー」は、3種のベリーのフルーティーな美味しさを一度に楽しめる春らしいベーグル。

シンプルながらも果実の存在感がしっかり感じられる、ベリー好きにはたまらない味わいです♡

数量限定で、なくなり次第終了となるため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。春のティータイムや朝食に、爽やかなベリーの香りを楽しんでみてはいかがでしょうか。