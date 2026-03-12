◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)

WTTチャンピオンズ 重慶の男子シングルス1回戦が全て終了しました。

世界ランク8位の松島選手は、同28位・アメリカのカナック・ジャー選手に3-1(11-8、11-7、5-11、11-9)で勝利。同5位の張本選手は、同31位・スウェーデンのシェルベリ選手と3-2(6-11、11-4、11-13、11-9、11-5)のフルゲームで勝利しました。

世界ランク29位の宇田幸矢選手はエジプトのアサル選手(同32位)と対戦し、ゲームカウント3-1(11-3/6-11/11-9/11-9)で勝利しました。

なお、12日の1回戦に出場予定だった戸上隼輔選手は同日、会場での練習中の負傷のため棄権を発表。このため2回戦出場となりませんでした。

13日から始まる2回戦では、宇田選手と張本選手の日本勢対決となります。

▽1回戦結果

松島輝空 3-1 カナック・ジャー(アメリカ)

張本智和 3-2 シェルベリ(スウェーデン)

宇田幸矢 3-1 アサル(エジプト)

戸上隼輔0-3プツァル(クロアチア)※戸上隼輔選手の棄権

▽2回戦（13日）松島輝空-ラム（オーストラリア）宇田幸矢-張本智和