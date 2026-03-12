今回のイラン情勢が富山にどんな影響を与えるのか。

北陸経済研究所の倉嶋英二さんは・短期的なものと・中長期的なものが考えられると指摘します。



◆北陸経済研究所 倉嶋英二さん

「1つは原油の価格上昇に伴う企業経営の影響。大きいところでは運送業ですね。これもガソリン代の値段が上がると。それから電力関係ですね。天然ガスの価格が石油に連動していますので、そっちが上がることによって、これもコスト高になると。富山県でいくと、例えば化学工業ですね。エチレンの精製から始まって、それからいろんな誘導品へとくるんですが、それが全部値上がりしていくと、化学工業、あるいは医薬品産業への影響ということも考えられる」

◆北陸経済研究所 倉嶋英二さん

「企業経営の原価上昇というだけじゃなくて、生産活動自体への影響というのがかなり出てくると。長期化すればするほどそのあたりは深刻化していくんだろう」



国は石油の民間備蓄15日分、国家備蓄を当面1か月分放出すると表明しています。



倉嶋さんは、一般の消費者は、まずは落ち着いて日常生活での対応を考えてほしいと話します。



◆北陸経済研究所 倉嶋英二さん

「例えばきちんと節電の計画を考えるとかですね、富山県でいうと例えば公共交通機関を使ってそういったもの（ガソリンの消費）を抑えていこうかとか、いろいろな組み合わせを考えながらやっぱり生活の改善を一緒に行っていくと、その機会であるというふうに考えて取り組んでいくということも大事」



令和のオイルショックとも呼ばれる状況ですが、昭和のオイルショックのように社会全体が混乱しないよう、国の適切な対応を求めるとともに私たちも冷静に対応したいと思います。