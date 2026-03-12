ＷＢＣのグループＣを４戦全勝の１位で突破した侍ジャパンは１１日未明、羽田空港をＪＡＬのチャーター機で出発。決戦の地となるマイアミ国際空港に１１日午前３時３０分すぎに到着した。チームの公式インスタグラムではチャーター機内の様子が公開され、特別仕様の機内＆機体、そしてリラックスした選手の表情も注目を集めている。

飛行時間は１３時間強。ボーイング７８７の機体側面はＷＢＣ日本代表特別仕様で「侍よ、再び世界へ切り込め。」とメッセージが描かれた。

機内も侍ジャパン仕様。チームのグッズなどが置かれており、選手たちはビジネスクラスに搭乗。セパレートに仕切られ、まるで個室のようなプライベート空間。フルフラットベッドになるゆったりしたスペースを確保した座席となっており、空飛ぶ高級ホテルのよう。

機体の前方部分の窓際に大谷翔平投手、通路をはさんだ隣に菊池雄星投手が座り、にこやかにサムアップポーズをする２ショットや、山本由伸投手の後ろの座席から、オリックス時代にバッテリーを組んでいた若月健矢捕手が肩に手を回した仲良し写真など多数の写真が投稿されている。