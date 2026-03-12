好き＆行ってみたい「三重県の道の駅」ランキング！ 2位「伊勢志摩」を抑えた1位は？【2026年調査】
冬の寒さが和らぎ、直売所には春を告げる山菜や瑞々しい野菜が並び始める時期となりました。休憩スポットとしてだけでなく、わざわざ足を運びたくなるような魅力あふれる拠点の数々に注目が集まっています。
All About ニュース編集部では、2026年2月26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「三重県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「新鮮な海産物や地元の特産品、伊勢うどんや真珠関連グッズなど観光客向けのグルメ・土産が充実しているから行きたいです」（30代男性／埼玉県）、「三重県の道の駅『伊勢志摩』は、新鮮な志摩の海産物や特産品が豊富に揃う『伊勢志摩物産館』や、名物の海鮮丼・伊勢うどんが味わえるレストランが魅力。志摩スペイン村や賢島方面へのアクセスも抜群で、ドライブの休憩や観光の拠点として、美味しいグルメと観光情報を一度に楽しめるスポット」（40代男性／千葉県）、「海の幸が豊富で、景色も素晴らしいと聞いています。観光と食事を楽しみたいです」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「1度行った時にウミガメがいるのが楽しかったから」（20代女性／三重県）、「実際にウミガメを観察できる珍しい道の駅で、自然や生き物に触れながら楽しく学べる体験ができそうだからです」（50代男性／青森県）、「ウミガメの歴史や、ウミガメモチーフのお土産に興味があるため」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：伊勢志摩（志摩市）／51票伊勢神宮や志摩スペイン村へのアクセスも良く、観光の途中に寄りやすい道の駅です。特産品販売所では、新鮮な伊勢エビやアワビなどの高級魚介類から、地元産の農作物、お菓子まで幅広く揃っています。伊勢志摩国立公園の豊かな自然を感じながら、地域の旬の味覚を堪能できるのが大きな魅力です。
1位：紀宝町ウミガメ公園（南牟婁郡紀宝町）／64票全国でも珍しい、ウミガメの保護・啓発をテーマにした道の駅です。施設内の「ウミガメ水族館」では本物のウミガメを間近で観察でき、子どもから大人まで楽しめます。目の前に広がる七里御浜の美しい景色も素晴らしく、地域特産の「マイヤーレモン」を使ったスイーツやお土産も高い人気を誇ります。
