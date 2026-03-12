好き＆行ってみたい「栃木県の道の駅」ランキング！ 「日光」などを超える1位は？【2026年調査】
安全で快適に道路を利用するために作られた「道の駅」は、トイレや休憩だけでなくグルメやレジャーも楽しめる施設として人気です。全国で1231駅のネットワークを誇り、さまざまな場所で道の駅が運営されています。
そこで、All About ニュース編集部では2026年2月26日の期間、全国の10〜60代の男女250人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施。今回の記事では、「栃木県の道の駅」を対象としたランキングを紹介します。
それでは、「好き＆行ってみたい栃木県の道の駅」ランキングの結果を見ていきましょう。
【8位までの全ランキング結果を見る】
新鮮な地元野菜や果物が買える農産物直売コーナーをはじめ、そば処や甘味処、金谷ホテルベーカリーなども点在。中心市街地にある全国的に珍しい道の駅となり、多くの人が利用しています。また、作曲家・船村徹さんの名曲などが体感できる「こころのうたミュージアム」も併設。グルメから文化まで学べる道の駅として人気です。
▼回答者コメント
「世界遺産から至近距離にあり、歴史散策の拠点として非常に便利」（40代女性／鹿児島県）
「金谷ベーカリーが有名なので行ってみたい」（20代女性／東京都）
「観光とともにその土地で採れた野菜などを購入したい」（30代女性／群馬県）
施設内では、バウムクーヘンや手づくりアイスなどスイーツをはじめ、さまざまなグルメスポットが点在。中でも有名なのが、「十石屋」の「もてぎのゆず塩ら〜めん」です。全国道の駅グルメ決定戦「道-1グランプリ」にて3年連続優勝に輝いたメニューで、「もてぎ」の名物となります。公園やSL遊具もあり、自然を感じながらグルメを堪能できる道の駅です。
▼回答者コメント
「イベントやクラフト体験などがあったり、グルメが充実していたり、一日ゆっくり過ごせる」（40代女性／愛知県）
「名物のゆず塩らーめんは、さっぱりしていながらコクがあっておいしいからです」（40代男性／宮城県）
「手作りバウムクーヘンや、おとめミルクアイスがおいしそう」（40代女性／富山県）
他の施設としては、農産物直売所や地物の食材を使用した飲食店、さらに体験農場やドッグランも用意。また、「さつきアンド花フェア」「農林業祭」「ろまんちっく村花火イリュージョン」など、年間を通じて多くのイベントが楽しめるのも魅力です。
▼回答者コメント
「広大な敷地に温泉やプール、農産物直売所などが揃っていて、道の駅というよりテーマパークのような雰囲気」（40代男性／北海道）
「敷地広くて散策や観光ができそうだから」（50代女性／埼玉県）
「温泉やプールがあって、ゆっくり楽しめそうだから」（30代女性／石川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:ゆるま 小林)
