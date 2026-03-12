特別支給の老齢厚生年金についてよく分かりません。どんな人がもらえるのですか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。
今回は「特別支給の老齢厚生年金」について説明します。
Q：特別支給の老齢厚生年金についてよく分かりません。どんな人がもらえるのですか？「特別支給の老齢厚生年金ですが、65歳からしか受け取れませんと書いてあったり、65歳前に受け取っても厚生年金には影響を与えません、と書いてあったり分かりづらいです。もらえるのですか？」（hiroぽん）
A：特別支給の老齢厚生年金は生年月日と性別により、もらえる人ともらえない人がいます。また、厚生年金に1年以上加入するなど受給要件を満たす必要があります老齢年金は原則65歳から受け取れますが、生年月日などの要件を満たすと65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金がもらえます。具体的には以下の要件を満たしていればもらうことができます。
▼特別支給の老齢厚生年金の受給要件
・男性：昭和36年4月1日以前生まれ
・女性：昭和41年4月1日以前生まれ
・老齢基礎年金の受給資格期間（10年）がある
・厚生年金保険等に1年以上加入していたことがある
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している
相談者「hiroぽん」さんが特別支給の老齢厚生年金をもらえるかどうかというのは、「hiroぽん」さんの生年月日や性別、厚生年金に加入していたかどうかなどによります。
日本年金機構のホームページで、特別支給の老齢厚生年金をもらえる年齢については、調べられます。チェックしてみることをおすすめします。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)