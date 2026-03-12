モデルのゆうちゃみさんが登場する女性向け下着ブランド「PEACH JOHN（ピーチ・ジョン）」の新ビジュアルが公開されました。



【写真】カーディガン、キャミソール、ロングパンツ。ルームウエア姿のゆうちゃみさん

ゆうちゃみさんは、新デザインとなった同ブランドの人気アイテム「いつでもジャストブラ」「ナイスバディブラブ」を着用。すらりと伸びた手脚など、抜群のスタイルを披露しました。



また、カーディガン、キャミソール、ロングパンツがセットになった、春のルームウエアを着こなししたカットも公開しました。



【ゆうちゃみさんプロフィール】

24歳 2001年9月8日生まれ 大阪府出身 T176 2014年からモデル活動を開始。雑誌「ピチレモン」や「egg」の専属モデルを経てテレビタレントとして数々のバラエティ番組に出演、 “令和の白ギャル” として人気に。女優としてもテレビドラマへの出演が増え、2024年には歌手デビューするなど、芸能界のあらゆる分野で活躍している。そのほか最新情報は、公式X（@yuuna09082424_）、公式Instagram（@chamitan_0908）