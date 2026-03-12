「ヘソクリはたきましたw」DJ KOO、家族への高級？ プレゼント購入「お小遣い貯めまくり」「素晴らしい」
TRFのメンバーでアーティストのDJ KOOさんは3月12日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。
【写真】DJ KOOのプライベートショット
さらに「次は奥さまの誕生日が6月なので！ お小遣い貯めまくり DO DANCE！！」とユーモアたっぷりにコメント。家族思いの一面をのぞかせました。
ファンからは「最kooです」「最KOO〜 DO DANCE」「素敵DO DANCE」「素晴らしいkooです」など、DJ KOOさんらしい言葉遊びを交えた声が多数寄せられています。
(文:五六七 八千代)
「素晴らしいkooです」DJ KOOさんは「奥さんと娘へホワイトデー！お返し購入！！ ヘソクリはたきましたw」とつづり、1枚の写真を公開。ラグジュアリーブランド・DIOR（ディオール）ブティックのテラスに座るDJ KOOさんの姿が写っています。
「今年も娘がお祝いしてくれました！」2月14日には「2月14日 ハッピーバレンタイン & 36回目の入籍記念日」とつづり、3枚の写真を公開したDJ KOOさん。1枚目には妻とのツーショット、2枚目にはDJ KOOさんのソロショット、3枚目にはケーキや花束などのお祝いの様子が写っています。「今年も娘がお祝いしてくれました！！ 奥さんにはネックレス、僕にはニット帽」と、家族で過ごした記念日を喜ぶ様子をつづりました。普段からプライベートショットを公開することも多いDJ KOOさん。今後の投稿も楽しみですね。
