大谷が配ったと思われる差し入れが話題

野球日本代表「侍ジャパン」は11日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝以降が開催される米フロリダ州マイアミに到着した。約13時間のフライトに合わせて、大谷翔平投手（ドジャース）が侍ナインにプレゼントしたと見られる“粋な差し入れ”が話題を呼んでいる。

その差し入れとは、大谷がアンバサダーを務める「Beats」のヘッドフォン。3万円以上するものまである高級な一品。フライトを終えた牧秀悟内野手（DeNA）や高橋宏斗投手（中日）らナインは、お揃いの黒いヘッドフォンをつけた姿で空港に現れた。

坂本誠志郎捕手（阪神）はマイアミ到着後に自身のインスタグラムを更新。「先程、マイアミに到着しました！ ヘッドホンありがとう。おかげさまでNetflix見すぎて寝れませんでした」と綴り、「大谷翔平」と書かれた「Beats」マークが描かれた箱を投稿した。

大谷は以前にも山本由伸投手（ドジャース）にヘッドフォンをプレゼントしており、山本も「お気に入り」と明かしていたことがある。WBC連覇に向け、ナインへの“太っ腹”な行動に「チャーター機でみんな眠れるように配ったのかな」「大谷すごすぎるな」「まじでやることかっこよすぎる」「さすがの財力」と、驚きの声が上がっていた。（Full-Count編集部）