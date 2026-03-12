サン宝石“ほっぺちゃん”初のブランドムック登場！ エモかわ前髪クリップやポーチが付属
「サン宝石」の看板キャラクター“ほっぺちゃん”をモチーフにした初のブランドムックが、4月22日（水）から、全国の書店およびネット書店で発売される。
【写真】大人でも普段使いしやすい！ 落ち着いたかわいさの「前髪クリップ」も
■当時の人気カタログを再掲載
今回発売される『TJMOOK サン宝石 ほっぺちゃん SPECIAL BOOK』（宝島社）は、平成を席巻したほっぺちゃんをデザインしたポーチと前髪クリップが付属したムック本。
「リボン柄キルティングポーチ」は、ほっぺちゃんの象徴であるリボンをあしらった大人かわいいデザインで、便利な5つのポケットと2つのループや、コスメや文具、小物収納にちょうどいいサイズ感が魅力のアイテムだ。
また「エモかわ前髪クリップ」は、濃いめのピンクが平成の空気を思い出させるエモい色合い。サイズは約縦3．8cm×横4．6cmで、メイクや洗顔時に使いやすい、ちょうどいい大きさとなっている。
そして誌面では、ほっぺちゃんの秘密や、ファン必見のトリビア、当時の人気カタログ、新しい取り組みや新作紹介を掲載。かつて夢中になったファンも、初めて触れる人も楽しめる内容となっている。
