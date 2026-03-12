北朝鮮戦は「それぞれの武器のぶつかり合いに」。豪州DFが“パワー対決”に意欲「弱点をどこで突くかに集中するだけ」
オーストラリアで開催中の女子アジアカップで、現地３月13日から決勝トーナメントがスタート。準々決勝の１試合目で、ホスト国の豪州が登場。優勝候補の北朝鮮と対戦する。
この一戦を前に、豪州のクレア・ハントが難敵の印象を語った。現地メディア『The West Australian』が伝えている。
27歳のDFは「大会を通して、彼女たちがどのようにプレーするかは見てきました」と、分析済み。「相手の長所と短所がどこにあるのか、その弱点をどう突けるかは理解しています」と準備を進めている。
タフな試合になるかもしれない。
「北朝鮮はフィジカルが非常に強くて、それが強みの１つ。そして、ほとんどのオーストラリア人、マチルダス（豪州女子代表の愛称）を見ている人なら誰でも知っているはず。私たちもまたフィジカルに優れていることを。それぞれの武器のぶつかり合いになるでしょう。自分たちができること、彼女たちの弱点をどこで突くかに集中するだけ」
女子アジア杯で豪州が初優勝を飾ったのは2010年大会。その時の決勝の相手が北朝鮮だった。今回の“パワー”対決ではどちらに軍配が上がるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
