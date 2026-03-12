¡ÚÆÃ½¸¡Ã¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡ÛÅê¼êÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ø¡ªÃíÌÜ¤ÎÅê¼ê¿Ø¡¢´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤È¸µNPBÁª¼ê¡§½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¥ê¥Ýー¥È②¡Ú¿·³ã¡Û
¥×¥íÌîµå2·³Àï¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥ÓBC¤Ï¡¢14Æü(ÅÚ)¤Ë³«ËëÀï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¡ØÅê¼ê¿Ø¡Ù¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¥Ö¥ìー¥¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼ã¼ê¤ÈNPBÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹º¸±¦¤Î¥¨ー¥¹¸õÊä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÅ²¬¸©¤Ç1¥«·î´Ö¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ËÎ×¤ó¤À¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡£¿·¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢¸µ¹Åç¤Î¾¾»³ÎµÊ¿(40)¤ä¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀÐÀîÄ¾Ìé(29)¤Ê¤É¡¢NPB¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿Áª¼ê6¿Í¤òÊä¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï－
¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¼çÎÏ3Áª¼ê¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´î¤Ó¤È¶¦¤ËÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Õ¥¡¥ó
¡Ö¿´ÇÛ¡¢ÀïÎÏ¤¬¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡£¡×
¡ÖËèÇ¯¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤Áª¼ê¤Ë°é¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡×
¤È¤¯¤ËÅê¼ê¿Ø¤Ï¡¢ºå¿À¤Ë¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Ç½ÅÐ¿óÅÔ(24)¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃæÆü°éÀ®1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ËÒÌî·û¿(26)¡£º¸±¦¤Î¥¨ー¥¹¤¬ÁãÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÉðÅÄ¾¡´ÆÆÄ
¡ÖÇ½ÅÐ¤ÈËÒÌî¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¿Ø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤¯1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£µÕ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¡×
¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿Ç½ÅÐ¤Ï¡¢º£¸å´üÂÔ¤¹¤ëÁª¼ê¤òÊ¹¤«¤ì¡Ä¡£
¢£ºå¿À¥É¥é¥Õ¥È5°Ì Ç½ÅÐ¿óÅÔ(24)
¡Ö¹âÌî·¯¤Ç¤¹¡£µå¤Ë¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤â¹â¤¯¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¤ÎÊ¡Åç¸©½Ð¿È¡¢¹âÌî·ë±©(19)¡£ºÇÂ®148km/h¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¤È¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥¹¥é¥¤¥Àー¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤Ï¥ëー¥ー¤Ê¤¬¤é9»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¼ÂÀï·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹âÌî·ë±©(19)
¡ÖÇ½ÅÐ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤ÐNPB¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¾¡Éé¤ÎÇ¯¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤ÆÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡×
º£¥·ー¥º¥ó¤«¤é¡¢CBO(¥Áー¥Õ¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µー)¤È¤·¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤ò»ØÆ³¤¹¤ë·¬ÅÄ¿¿À¡¤µ¤ó¤â¡¢¹âÌî¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£·¬ÅÄ¿¿À¡CBO
¡Ö¹âÌî·¯¤Ï¤Þ¤À¤¤¤¤¥Üー¥ë¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇ¼Ô¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È―¥êー¤¬¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¥¹¥Èー¥êー¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¾¡¤Æ¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¡×
¢£ÉðÅÄ¾¡´ÆÆÄ
¡Ö¹âÌî¤ÏÂçÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤òµá¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢NPB¤Ë¶á¤¤Â¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡×
¹âÌî¤Ï¹â¹»»þÂå¡¢Ê¡Åç¸©¤ÎÌ¾Ìç¡¦À»¸÷³Ø±¡¤Î¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò¹Ã»Ò±à¤ËÆ³¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¡¢Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤òÄ¶¤¨¤ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢Ì´¤ÎÉñÂæ¤Ø±©¤Ð¤¿¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹âÌî·ë±©(19)
¡ÖÇ½ÅÐÁª¼ê¤Î12¾¡¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÜÉ¸¡£Ç½ÅÐ¤µ¤ó¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆNPB¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£¡×
Åê¼êÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤¬ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ø¸µNPBÁª¼ê¤òNPB¤Ø¤ÈÉüµ¢¤µ¤»¤ë¡Ù¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£ÉðÅÄ¾¡´ÆÆÄ
¡Ö¤Þ¤À(NPBÉüµ¢¤Î¼ÂÀÓ¤¬)¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Î¥Æー¥Þ¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¤ÄÆó¤ÄÉð´ï¤òÁý¤ä¤·¤ÆNPB¤Ëµ¢¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡×
NPB¤Ø¤ÎÊÖ¤êºé¤¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¡¦¸µ³ÚÅ·¤ÎµÜ¿¹ÃÒ»Ö(27)¡£¿ÈÄ¹193cm¤ÎÄ¹¿È¤«¤éÅê¤²²¼¤í¤¹ºÇÂ®153km/h¤ÎÄ¾µå¤òÉð´ï¤Ë¡¢2022Ç¯¤Ë°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç³ÚÅ·¤ËÆþÃÄ¡£¥ëー¥ー¥¤¥ä―¤Ë1·³¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é22»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÎNPB¥¿¥¤µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£±¦¤Î¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µÜ¿¹ÃÒ»Ö(27)
¡Ö°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï〝NPBÉüµ¢〟¡£³¤³°¥Áー¥à¤«¤éÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢NPB¤Ø¤Î°ìÈÖ¤Î¶áÆ»¤Ï¤É¤³¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´Ä¶¤À¤È»×¤Ã¤Æ¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤òÁª¤ó¤À¡£¡×
