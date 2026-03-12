野口聡一、宇宙飛行士ジョーク 宇宙の謎に迫られるも「次の質問に」
宇宙飛行士の野口聡一が12日、都内で行われた映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』（20日公開）のジャパンプレミアイベントにゲストとして参加した。
【全身ショット】同イベントでは…ふっくらお腹で登場した池田美優
俳優のライアン・ゴズリングが主演するSF映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は、滅亡の危機に瀕した地球を救うため、片道切符のミッションに送り出された中学校の科学教師ライランド・グレースが、宇宙の果てで異星人ロッキーと出会い、ともに故郷を救う方法を探していく感動のSF超大作となる。
本作について「宇宙モノの超大作ですから。原作もすごく評判がよかった。それを大きなスクリーンで観るの楽しみにしていました」と笑顔。劇中では異星人ロッキーと出会うが、宇宙に3回行った際に異星人と出会ったかという質問が飛ぶと野口は「次の質問に…」と宇宙飛行士ジョークで笑わせながら「僕たちのいる宇宙は本当に広い。僕たちがいる銀河系の中だけでも我々みたいな知的生命体はきっといると思います。きっといると思うけど、宇宙はとても広いので僕たちが生きているうちに異星人に会うことはないんじゃないかな、と。銀河系の中心から太陽系も離れているので、こんなところまで、わざわざ来てくれないと思う。宇宙人はいると思うけど会わない。なぜなら宇宙は、あまりにも広いから」とわかりやすく解説していた。
