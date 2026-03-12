すみれ、ピタピタドレスに大胆スリット 宇宙飛行士の夢を振り返る
俳優のすみれが12日、都内で行われた映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』（20日公開）のジャパンプレミアイベントにゲストとして参加した。
【全身ショット】美脚に美背中あらわ…ピタピタドレスで登場したすみれ
俳優のライアン・ゴズリングが主演するSF映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は、滅亡の危機に瀕した地球を救うため、片道切符のミッションに送り出された中学校の科学教師ライランド・グレースが、宇宙の果てで異星人ロッキーと出会い、ともに故郷を救う方法を探していく感動のSF超大作となる。
すみれは大胆にスリットの入ったピタピタドレスで登場。「特にライアン・ゴズリングさんが昔から大好きで！彼のお芝居だけでなくルックスも素晴らしい（笑）。女子はたまらない」と笑顔で話し、「10歳の時にNASAのスペースキャンプに行ったんです。宇宙飛行士になりたくて。だから、この映画は絶対に観たいと思っていた。『スター・ウォーズ』『スター・トレック』も大好きなんです」と宇宙好きな一面明かし、熱弁していた。
