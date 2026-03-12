胸元ざっくり大胆ドレスで登場した前田敦子 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の前田敦子が12日、都内で行われた映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』（20日公開）のジャパンプレミアイベントにゲストとして参加した。

【バックショット】背中もざっくり…美背中を見せつけた前田敦子

　俳優のライアン・ゴズリングが主演するSF映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は、滅亡の危機に瀕した地球を救うため、片道切符のミッションに送り出された中学校の科学教師ライランド・グレースが、宇宙の果てで異星人ロッキーと出会い、ともに故郷を救う方法を探していく感動のSF超大作となる。

　前田は胸元がざっくりした大胆なドレス姿で登場。ライアン・ゴズリングが好きで本作を楽しみにしていたそうで「すごくいい作品とたくさん聞いている。ライアンご自身も『こんな作品はなかなかない。自信を持ってお送りできる』とインタビューで言っていた。期待しかない」と興奮気味に話した。作品にかけ、最高のバディを問われると「自分の1人息子ですね」と胸を張って答えていた。