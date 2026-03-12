ACLEÆüÄø¡Ö¾ðÊó¤Ê¤¤¡×¡¡ÃæÅì¾ðÀª¡¢ÆüËÜ¶¨²ñ´´Éô
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤ÎÅòÀîÏÂÇ·ÀìÌ³Íý»ö¤Ï12Æü¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤ò¼õ¤±¤Æ±ä´ü¤µ¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡ËÀ¾ÃÏ¶è¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤Î¿·¤¿¤ÊÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾ðÊó¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£AFC¡Ê¥¢¥¸¥¢¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤«¤é¤âÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÃÏ¶è¤«¤éJ1Àª¤ÎÄ®ÅÄ¤È¿À¸Í¤¬¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¤Ï¡¢4·î¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç½¸Ãæ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£ÅòÀî»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÂåÂØ³«ºÅ¤¹¤ë°Æ¤Ë¡Ö¤Þ¤À¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¤Ï¾ï¤Ë¥Û¥¹¥È¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥é¥ó¤Î³ÕÎ½¤¬6·î¤ÎWÇÕËÌÃæÊÆ3¥«¹ñÂç²ñ¤Ë¡Ö»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡¢ÅòÀî»á¤Ï¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤«¤é¡ÖÏ¢Íí¤¬¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£