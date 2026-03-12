「刺激もありマイルド」甘×辛「スウィーシー」が最新トレンド 食の展示会でも大注目 甘辛バーガーやアイス＋ハバネロで先取りも
アジア最大の食の展示会で注目されていた最新トレンド「Swicy（スウィーシー）」。
「Swicy」とは、「Sweet（スウィート）」と「Spicy（スパイシー）」をかけ合わせた造語。
甘さと刺激が調和した“甘辛”フレーバーのことです。
食のトレンドが集まる「FOODEX JAPAN 2026」でも注目が集まっていました。
タイで人気のイカスナック「Bento」。
イット！スタッフが試してみると、初めに辛い刺激がくるものの、その辛さは長くは続かず。
アメリカのトルティーヤスナック「Takis（ドラゴンスイートチリ）」は、見た目は真っ赤ですが、辛さは少し刺激がある程度で、ザクザクした食感が人気です。
カナダの唐辛子をブレンドしたハチミツ「Chipotle Hot Honey」は、ピザにかけたりするのがオススメだといい、口に入れた瞬間ははちみつですが、あとから辛さがやってきます。
なぜ今「Swicy」食品に注目が集まっているのでしょうか。
フーデックスジャパン2026 プロジェクトリーダー・川口剛生さん：
辛いだけだと食の好みによって苦手な方もいらっしゃると思うが、刺激もありつつマイルドに食べていただける。甘いと辛い、一見矛盾した食の味覚の概念かなと思うんですけど、日本にもいよいよ上陸してくるかなとみています。
そんな「Swicy」をひと足早く味わえるお店も登場しています。
大人の憩いの場所がテーマの「モスプレミアム」で展開される期間限定のコラボメニューは…。
モスプレミアム ブランドマネージャー・川口直哉さん：
いまはやっているSwicyという考え方に沿って作っています。
ベーコンとタマネギ、さらに黒砂糖を炒めたものにハラペーニョ入りのソースを加えた甘辛が特徴のバーガーです。
ソースは少しピリッと辛く、砂糖の甘みもしっかり感じることができます。
ハバネロソースが入ったベリーソースをソフトクリームにかけたデザートも登場。
このデザートを注文した男性は、さらに辛さ10倍のタバスコを加えて食べ…「そんなに辛くない…。辛っ！辛みと酸味と甘さの、それこそ三位一体ということで」と話しました。
15日までの期間限定でしたが、「モスプレミアム千駄ヶ谷店」では1カ月延長。
最新トレンド「Swicy」の注目度は上昇中です。