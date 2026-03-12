人気恋愛リアリティー番組「バチェラー・ジャパン」の４代目バチェラーで起業家の黄皓さんが１２日までに自身のインスタグラムを更新し、結婚式を挙げたことを報告した。

「この度、世界に一つだけの結婚式を挙げました」と書き出した黄皓さん。「ハワイの小さな牧場で最愛の妻、娘、家族、友人に囲まれて本当に幸せな時間でした。」とつづり、結婚式フォトを大量公開。妻と娘との３人で写っているショットは幸せに満ちあふれている。

また、「人生を点でみると、辛い時間や大変な時期、苦しい瞬間もあったけど線にして繋いでみると、全部今の幸せにたどり着くまでに必要な点だったんだなと。」と述べ、「ずっとありのままの姿で向き合ってくれる素晴らしい妻と巡り会えて毎日が幸せです。」「毎日顔を見るだけで、声を聞くだけで幸せにしてくれる妻と娘とぎょうざとの生活を大切にしていきます。」と、家族への愛と感謝を記した。

この投稿には「おめでとうございます！！」「尊すぎます〜」「素敵すぎます」「素敵なお写真でほっこりしました」「なんと素敵なロケーションに素敵なファミリー」「理想の家族の在り方」「幸せのお裾分け」といったコメントが寄せられている。