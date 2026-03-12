◆オープン戦 ＤｅＮＡ０―４広島（１２日・横浜）

まだ肌寒い３月のハマスタが、熱くなった。ＤｅＮＡの９回に登板したのは山崎康晃（３３）だ。おなじみの登場曲にファンも「ヤスアキジャンプ」で盛り上がる。この日は球団１５周年の一環として、神奈川県内の小学校６２校から５、６年生の児童と教員約５５００人を招待。声援をバックに、背番号１９が躍動した。

「オープン戦からすごい９回にこだわって、イニングも９回に投げさせていただいたりだとか。今日なんかは子供たちが多く来てる中で、やっぱり９回に立たせてもらって。やっぱハマスタで『ゾンビネーション』が鳴ることを本当に僕も楽しみにしていました。目指すべきポジションにしっかり戻ることが今、僕にとっての目標なんで」

先頭の渡辺を１４７キロの高め直球で空振り三振に仕留めると、菊池は外角低めの１４９キロ直球で左飛に。最後は佐藤を低めの１４８キロ直球で見逃し三振斬り。１イニングを完全救援で、健在ぶりを見せつけた。

名クローザーも過去２年で計５セーブにとどまる。守護神返り咲きを目標に、昨秋から鍛錬を積んできた。本拠地の９回に「しびれるものがある。ここでずっと投げてきた身としては、譲れない気持ちで」と康晃。復活への手応えが詰まった１７球だった。（加藤 弘士）