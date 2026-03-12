◆オープン戦 ソフトバンク―巨人（１２日・みずほペイペイ）

巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が、対外試合２度目の先発。５回６６球を投げ、３安打無失点と好投した。決め球のツーシームを駆使して４奪三振と、昨年日本一のソフトバンク打線を翻弄（ほんろう）した。

初回、先頭の柳町を１４５キロで空振り三振に抑えて１アウト。続く野村にはストレートの四球を与えたが、柳田を遊ゴロ併殺打に仕留めて無失点で切り抜けた。２回には同郷・山川から１３２キロのツーシームで空振り三振を奪うなどこの回２奪三振。３回にも柳町をツーシームで空振り三振に仕留めるなど、決め球が生きた。尻上がりに調子を上げ、４回はわずか９球で、５回も走者こそ背負ったが無失点でしのいだ。

最速１５４キロの速球を軸に２種のツーシーム、カットボールなどを操る即戦力左腕。２月２３日の楽天とのオープン戦（那覇）では２回２／３を完璧に封じるなど、アピールに成功していた。前日１１日にはジャイアンツ球場で最終調整。「去年優勝したチーム相手に投げられるのは、自分の力試しになる。思いきり投げるところは投げて、うまく自分の投球ができればいい」と意気込んでいた。